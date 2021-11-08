Son dakika: Osmaneli'nde enerji yatırımları masaya yatırıldı

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

OEDAŞ İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, Osmaneli ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret ederek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in destekleri ile ilçede devam etmekte olan yatırımlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. İlçede devam eden enerji yatırımların hız kesmeden devam ettiği anlatan Başkan Şahin, "İlçemizde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in destekleri ile devam etmekte olan yatırımlar konusunda OEDAŞ İl Müdürü Hacı Kadir Aykut ile değerlendirmelerde bulunduk. İlçemize yapmış olduğu enerji yatırımlarına olan katkısı için teşekkür ediyorum" dedi.

Organize sanayi bölgesi genişleme sahası konularında bilgi alışverişinde bulunuldu

Öte yandan Başkan Şahin ve Osmaneli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Aydoğmuş Damkaci, Bilecik Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Abdullah Ay ile de görüşme gerçekleştirdi. Heyet, Osmaneli'nin sanayi durumu ve organize sanayi bölgesi genişleme sahası konularında bilgi alışverişinde bulundular. - BİLECİK

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