Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlar için Mersin'de kampanya başlatıldı
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Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlar için Mersin'de kampanya başlatıldı

Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlar için Mersin'de kampanya başlatıldı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mersin'in Erdemli ilçesinde orman yangınlarında yaralanan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara ulaştırılmak üzere ilaç ve gıda yardımı kampanyası başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde orman yangınlarında yaralanan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara ulaştırılmak üzere ilaç ve gıda yardımı kampanyası başlatıldı.

Dizi oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından başlatılan kampanyaya ilçedeki veteriner hekimler tıbbi malzeme ve mama desteğinde bulundu.

Toplanacak malzemeler Semih İğdigül tarafından Mersin, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında yaralanan hayvanlara ulaştırılacak.

İğdigül, yaptığı açıklamada, yaralı hayvanlara şifa olmak, yaralarını sarmak için bazı veteriner hekimlerle kampanya başlattıklarını söyledi.

Toplanacak yardımları yangın bölgesine ulaştıracağını aktaran İğdigül, "Kendi arabamla yapabildiğimiz kadar Aydıncık'tan başlayıp Bodrum'a kadar kendi ellerimle bu malzemeleri dağıtacağım. İnşallah bir şeyler yapabiliriz. Bana da bu destekleri yerlerine ulaştırmak düşüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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