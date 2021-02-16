Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı

16.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:35
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı

Son dakika habere göre ORDU'da, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

ORDU'da, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Bazı araçlar, kontrolden çıkarak, maddi hasarlı kazaya karışırken, ekipler de kar temizleme çalışması başlattı.

Kentte gece şiddetini arttıran sağanak yağmur, gece saatlerine kar yağışına dönüştü. Etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ve polis ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı. Karayolunda oluşturulan polis uygulama noktalarında araçlar durdurularak zincir kontrolü yapıldı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise araçlarına zincir takarak ilerledi. Kar lastikleri olan bazı sürücüler yola devam ederken, bazı araçlar ise çevre yolunda kayarak yoldan çıktı. Yolda kalan araçların yanı sıra yoldan çıkan yabancı plakalı TIR sürücüsünün yardımına da trafik ekipleri koştu. Etkili karla birlikte bazı araçlar da kontrolden çıkarak, maddi hasarlı kazaya karıştı.


Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı
Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Şener İrem Derici Emina Jahovic Hüner Coşkuner
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Ordu'da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 10:35:28. #1.14#
title