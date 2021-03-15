Son dakika! Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
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Son dakika! Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın

15.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:49
Son dakika! Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın

Son dakika haberine göre ORDU'nun Kabataş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı.

ORDU'nun Kabataş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. 

Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi Kabataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çatı katında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini fark eden istasyon çalışanları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın, çevrede kısa süreliğine paniğe neden oldu. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


Son dakika! Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
Son dakika! Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
Son dakika! Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
Son dakika! Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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