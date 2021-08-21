Son dakika! Ordu'da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor
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Son dakika! Ordu'da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler: Ordu'da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor Yapımına başlanan şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Ordu'da, 250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor

Yapımına başlanan şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

ORDU - Ordu'da, 250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da yapılmasına başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre yolunun hemen altında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve üniversitenin yer tahsis ettiği şehir hastanesinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.

Hastaneye şehrin dört bir yanından ulaşım sağlanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar sürerken, farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor. Tüm çalışmalar bittiğinde hastaneye 8 noktadan kolaylıkla ulaşım imkanı olacak.

Toplamda 2 yılda tamamlanması hedefleniyor

Temellerin şekillendiği ve alanda çalışmaların sürdüğü 900 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi, şehrin büyük bir eksiğini kapatacağı gibi doktorlar afiliasyon denilen ortak kullanım şeklinde ile hizmet verecekler. Ayrıca hastanenin hemen yanında bir morfoloji binası da inşa edilecek. 20 bin metrekareye yakın olacak morfoloji binasında hem tıp doktorları yetişecek, hem de tıp fakültesinde eğitim alan öğrenciler buradaki sınıf ve laboratuvarlardan faydalanacak.

Ordu Valisi Sonel hastane inşaatını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı

Vali Tuncay Sonel, geçtiğimiz gün sabahın ilk saatlerinde Şehir Hastanesi inşaatı şantiyesine geçerek, burada çalışan işçilerin kahvaltı sofrasına konuk oldu. İşçiler ile birlikte kahvaltı yapan Vali Tuncay Sonel, daha sonra yüklenici firma Şantiye Şefi Dündar Kadanalı ve teknik ekiple birlikte Ordu Üniversite yerleşkesi içerisinde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi alanını gezerek, detaylı bilgi aldı. Vali Sonel, hastane binasının yapılacağı alana gidecek yolların güzergahında da incelemede bulundu.

Son dakika! Ordu'da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor
Son dakika! Ordu'da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor
Son dakika! Ordu'da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor
Son dakika! Ordu'da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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