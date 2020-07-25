Ölümden kıl payı böyle kurtuldu Gelen son dakika haberine göre Ölümden kıl payı böyle kurtuldu Seyir halindeki kamyonun tekerleği koptu Eskişehir'de bir hafriyat kamyonun kopan tekerleğinden vatandaşın kıl payı kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Seyir halindeki kamyonun tekerleği koptu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir hafriyat kamyonun kopan tekerleğinden vatandaşın kıl payı kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir- Bursa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazad,a hafriyat kamyonunun sağ ön tekerleği seyir halindeyken yerinden koptu. 11 TH 157 plakalı kamyonun kopan tekerleği hızla yol kenarındaki bir lojistik firmasının bahçesine daldı. Park halindeki 2 araca çarparak durabilen tekerlekten bir vatandaş da kıl payı kurtuldu. Vatandaşın saniyelerle tekerlekten kurtulma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaynak: İHA