Son dakika: Ölü bulunan Rus turistin cesedinin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sürüyor
Son dakika gündem haberi: Burgazada'da ölü bulunan Rus turist Makar Fedorovich Ragin'in (20) cesedi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.
Burgazada'da ölü bulunan Rus turist Makar Fedorovich Ragin'in (20) cesedi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.
Tatil için geldiği İstanbul'da 28 Temmuz'dan beri haber alınamayan Ragin'in, dün akşam Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulunan cesedi üzerindeki otopsi işlemleri sürüyor.
Ceset, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Ragin'in yakınlarına teslim edilecek.
Olay
İstanbul'a 16 Temmuz'da gelen Rus üniversite öğrencisi Makar Fedorovich Ragin'den, Fatih'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamamış, ailesi de çocukları bulmak için İstanbul'a gelmişti.
Günlerdir kendisinden haber alınamayan Ragin'in cansız bedeni, dün akşam Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç