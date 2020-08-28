Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1 haftadır aranan ve boş arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan adamı kimin öldürdüğü ortaya çıktı.

Pınarbaşı ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan Y.A. boş bir arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonucu eniştesi tarafından öldürdüğü ortaya çıkarken, kayıplara karışan cinayet zanlısı jandarma ekiplerinin iki günlük çalışmasıyla yakalandı.

Öğrenilen bilgiye göre, 19 Ağustos'tan beri kayıp olarak aranan Y.A., bir hafta sonra Kırkgeçit Mahallesi Saldere mevkinde ormanlık alanda ensesinden tüfek ile vurulmuş halde bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma sonucunda şüpheli olduğu tespit edilen Y.A.'nın eniştesi B.A. (38), olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

GÜÇLÜ VE KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDİLECEK

B.A., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler ile birlikte tüm imkanlar kullanılarak her şartta ve zamanda vatandaşın yanında olmaya daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA