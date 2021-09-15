ANTALYA'da geçen sene ocak ayında kayıp olarak aranırken, bu yıl nisanda öldürüldüğü ortaya çıkan ve foseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'in (54) cinayet sanıkları Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin yargılanmasına başlandı. Süleyman Eken'in annesi Sultan Akhan (74), oğlunun ceset parçalarının bulunmasını istedi.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, geçen yıl 13 Ocak'ta polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Akhan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ulaşılamadı. Soruşturmayı devralıp özel bir ekip kuran Cinayet Büro Amirliği, Eken'in kaybolduğu tarihten itibaren güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, teknik ve fiziki takiple Süleyman Eken'in, en son kadın kuaförü Oktay Yılmaz ve kardeşi Mehmet Yılmaz ile görüştüğünü belirledi. Eken'in telefon sinyalinin de son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak'taki Oktay ve Mehmet Yılmaz'ın anneleri Gülger Yılmaz'a ait evden alındığı tespit edildi.

"Cenazemizin başı ve göğsü hala bulunamadı. Öylesine temsili bir mezar yaptık. Anne yüreğindeki ateşin dinmesi için devletin kalan ceset parçalarını da bulmasını istiyoruz. Hangi çağdayız? Bu insanlar bir cana nasıl kıyıp, parça parça ediyorlar?"