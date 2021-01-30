Son Dakika | Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
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Son Dakika | Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü

30.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:49

Gelen son dakika haberine göre Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü İstanbul'dan oğullarını Samsun'da vatani birliğine teslim eden aile geri dönüşte yaptığı kazada askerin anne ve babası ile kardeşi kazada hayatını kaybetti.

Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü

SAMSUN - İstanbul'dan oğullarını Samsun'da vatani birliğine teslim eden aile geri dönüşte yaptığı kazada askerin anne ve babası ile kardeşi kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 34. kilometresinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Esenyurt'ta ikamet Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapması için oğlu Mürsel Çelik ile birlikte yanına eşi Gülbahar Çelik ve diğer oğlu Gürsel Çelik'i de alarak Samsun'a bu sabah Samsun'a vardılar. Mürsel Çelik'i askeri birliğine teslim eden aile İstanbul'a geri dönerken baba Mustafa Çelik idaresindeki 59 SG 301 plakalı hafif ticareti araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki su kanalına girip 50 metre sürüklendi. Kazada, Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik ağır yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Anne Gülbapar Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ile oğlu Kavak Devlet Hastanesi'nde, anne ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybettiler.

Kazada hayatını kaybeden ailenin Tokat Almus nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
Son Dakika | Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
Son Dakika | Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
Son Dakika | Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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