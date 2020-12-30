Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı
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Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı

30.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:11

Son dakika: İstanbul Maltepe'de özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer'i diri diri yakarak katleden Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Maltepe'de dün sabah, özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan 49 yaşındaki Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesildikten sonra yakılarak öldürülmüştü. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından gözaltına alınan Kemal Ayyıldız, emniyet işlemlerinin ardından hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Öğretim görevlisi Aylin Sözer, üzerine yanıcı madde dökülerek Kemal Ayyıldız tarafından yakılarak feci şekilde can verdi. Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözer'in özel bir üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı görevini üstlendiği öğrenildi.

Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı
Haber Yorumları (6)
BİNGÜL TEYZE: Bu işte kendini kurtarmak için yalan ifadelere baş vuruyor kimse inanmaz bir kadın daha katledildi yazıklar olsun sözün bittiği yerdeyiz artık
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OFLU: Yav arkadaş tutuklandı ne olur 700 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verilse ne olur 1 kez verseler ne olur, bu adamlar incelenip bir çalışma yapılması lazım, bunlar gibi 3 kez şiddetten tutuklananları sakat bırakmak gerekiyor böyle cinayet işleyenleri de vefat edenin ailesine takdim etmek gerek
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NASIL YA: Adamın soyadı mı değişti ?
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