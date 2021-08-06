Son dakika haberleri... Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi
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Son dakika haberleri... Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi Kocaeli'de oğlunun yüzde 70 zihinsel engelli kız arkadaşına cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de oğlunun yüzde 70 zihinsel engelli kız arkadaşına cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren engelli genç kızın ailesi ise yeniden şikayetçi oldu.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2017 yılında meydana geldi. İddiaya göre, olay tarihinde yüzde 70 engelli olan 16 yaşındaki H.A., kendisini 'Eren' ismiyle tanıtan erkek arkadaşı A.T.'nin babası Ş.T. tarafından cinsel istismara uğradı. Olay günü erkek arkadaşının kız arkadaşı ile tanışmak amacıyla parka giden Ş.T'nin genç kızı servis minibüsüne aldığı, oğluyla evlenmek isteyip istemediğini sorduğu, daha sonra genç kızı kolundan tutup, minibüsün perdelerini de kapatarak cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Ş.T., istismar olayından sonra genç kızı minibüsle aldığı yere geri bıraktı.

Korktuğu için istismar olayını kimseyle paylaşamayan H.A., olaydan 1 buçuk ay sonra annesi Emine Çetin'e anlattı. Kızlarının cinsel istismara uğradığını öğrenince neye uğradığını şaşıran aile de polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Konunun yargıya taşınmasının ardından ise Ş.T. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ş.T. ise 2019 yılının şubat ayında tutuklanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye edildi

Dosyanın temyize gönderilmesiyle de Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar bozuldu. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kabulünde yer alan sübuta ilişkin delillerin, dosya içeriğiyle çelişmesi sebebiyle mahkumiyet kararının yerinde olmadığı kanaatine vardı. Bu sebeple 8 Haziran 2021'de Ş.T'nin tahliyesine karar verildi. Ş.T'nin tahliye edilmesiyle korkan ve tedirgin olan aile ise tahliye kararına tepki göstererek, yeniden şikayetçi oldu. Korkuyla kapılan anne ve genç kız, sanığın evlerine gelme ihtimaline karşı köpek sahiplendi.

"Ne yapacağız?"

18 yıl hapis cezası verilen sanığın, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen Türkalay Aybek, "Ş.T.'nin oğlu, benim kızımın erkek arkadaşıymış. Ben bunu sonradan öğrendim. Kızım ve bu çocuk buluşuyorlarmış. Daha sonra Ş.T.'nin oğlu E.T. benim kızıma, "Babamla sen görüş, eğer onay verirse evleneceğiz" demiş. Sonra kızım da babasıyla görüşmüş. Babası Ş.T., kızımızı minibüse koymuş, sesi çıkmasın diye de elini, ayağını bağlamış. Kızım ilk başta korkudan 1-2 ay anlatamamış. Ama sonra annesine anlatmış, annesi de bana anlattı. Biz gereken işlemleri yaptık. Neden serbest bırakıldı bilmiyoruz"

"Bana, "şikayetçi olma, ben seninle evlenirim" dedi"

Olay tarihinde erkek arkadaşı olan E.T.'nin babası Ş.T. ile plan kurmuş olabileceğini ifade eden H.A. ise "Olay günü beni arabayla aldı, camlar filmliydi. Elimi, kolumu bağladı. Sonra beni aldığı yere bıraktı. "Şikayetçi olma, ben seninle evlenirim" dedi. Bizimkilere hemen anlatamadım. 1 ay sonra anlattım" diye konuştu.

(HFV-RFK-BA-Y)

Son dakika haberleri... Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi
Son dakika haberleri... Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi
Son dakika haberleri... Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi
Son dakika haberleri... Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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