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Son dakika! Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika! Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Sinan Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Sinan Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Korkmaz, 2016 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen patlamada 5 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Jandarma Astsubay İbrahim Tıraş'ın ailesini ve diğer şehit aileleriyle bazı gazileri evlerinde ziyaret etti.

Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Korkmaz, devletin şefkatli ellerinin her daim yanlarında olduğunu kaydetti.

???????Kaymakam Korkmaz'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler ve İlçe Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu eşlik etti.

Son dakika! Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Son dakika! Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Son dakika! Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Son dakika! Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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