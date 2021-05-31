Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek
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Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme adımlarını açıkladı. Buna göre, açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı sonra erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında 1 Temmuz'a kadar devam edecek kademeli normalleşme adımlarına dair bilgileri paylaştı.

BELİRLİ ŞARTLAR DOĞRULTUSUNDA NİKAH TÖRENLERİ DÜZENLENEBİLECEK

Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre, açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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