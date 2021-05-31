Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme adımlarını açıkladı. Buna göre, açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.