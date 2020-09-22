Son dakika... Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü
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Son dakika... Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü

Son dakika haberi: Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü
22.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:08

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, eyaletin Ushongo bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenledi.

Saldırıda 14 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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