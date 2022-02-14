Son dakika: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika gündem haberi: Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen ikametlere yönelik baskında 6 zanlı gözaltına aldı. Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
AA / Hamza Tav - Güncel