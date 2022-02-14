Son dakika: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA, Hamza Tav - Güncel
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Son dakika: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen ikametlere yönelik baskında 6 zanlı gözaltına aldı. Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son dakika: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Hamza Tav - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Haberler

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