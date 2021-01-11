Son dakika... New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu
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Son dakika... New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu

11.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:24

Son dakika haberi... New York'un iki bölgesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temel hizmet çalışanlarını aşılama sürecini hızlandırmak için mega aşı merkezi kuruldu.

New York'un iki bölgesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temel hizmet çalışanlarını aşılama sürecini hızlandırmak için mega aşı merkezi kuruldu.

New York'un ilçelerinden Brooklyn ve Bronx'ta kuruluşu tamamlanan mega aşı merkezlerinin, pazartesiden itibaren resmen faaliyete geçecek ve 7 gün 24 saat ulaşılabilir olacak. İlk olarak sağlık çalışanları aşı olacak.

Sağlık çalışanlarının ardından öğretmenler ve itfaiyeciler gibi temel hizmet çalışanlarının yanı sıra 75 yaş üstü yaşlılar da pazartesi gününden itibaren bu merkezlere gelerek aşı olabilecek.

AA ekibinin hazırlık çalışmalarını görüntülediği Brooklyn'deki Army Terminal Sunset Park'ta kurulan merkezde, bugünden itibaren kısmi aşı çalışmaları başladı, bazı sağlık çalışanlarına Amerikan Gıda ve Sağlık Dairesinden (FDA) ön onay alan Moderna aşısı vuruldu.

New York Valisi Andrew Cuomo dün yaptığı açıklamada, şu ana kadar New York'a 540 bin dozdan fazla aşının ulaştığını ve yeni açılan aşı merkezlerine dağıtıldığını duyurmuş, komşu eyalet New Jersey'de de Vali Phill Murphy 200 bin doz aşının kendilerine ulaştığını ve hızlıca bu sayının artacağını ifade etmişti.

Son dakika... New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu
Son dakika... New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu
Son dakika... New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu
Son dakika... New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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