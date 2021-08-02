Son Dakika: Nevşehir elektrik kesintisi! 2 Ağustos Nevşehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 2 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi Nevşehir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Nevşehir'in elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Nevşehir'in elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Nevşehir'in hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Nevşehir'in elektrik ne zaman gelecek? Nevşehir'in elektrik ne zaman gelecek?

Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 2 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi Nevşehir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Nevşehir'in elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Nevşehir'in elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Nevşehir'in hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Nevşehir'in elektrik ne zaman gelecek? Nevşehir'in elektrik ne zaman gelecek? Nevşehir'in elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

NEVŞEHİR'İN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Nevşehir'in başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu bildirildi. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklandı.

Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.

NEVŞEHİR'İN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İlçesi : Avanos

Kesinti Başlangıç Tarihi : 02 Ağustos Pazartesi - 2021 09:00:00 saatinde

Kesintinin Bitiş Vakti : 2-08-2021 Pazartesi Saati :11:30:00

Kesinti Yaşanacak Alanlar : ÖZKONAK BELDESİ, CAMİCEDİT Mah ÖZKONAK BELDESİ, CAMİ-KEBİR Mah Bakım Çalışması

Sorumlu Kurumun Açıklaması : Onarım-tamirat çalışması

Yaklaşık Kesinti Müddeti : 2 saat 30 dakika

İl : Nevşehir

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