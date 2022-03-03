Son dakika! Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans devrildi
AA, Behçet Alkan - Güncel
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Son dakika haber... Nevşehir'de hasta taşıyan ambulansın buzlu yolda devrilmesi sonucu hasta yakını hafif yaralandı.
DERİNKUYU, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hasta taşıyan ambulansın buzlu yolda devrilmesi sonucu hasta yakını hafif yaralandı.
Derinkuyu'dan Nevşehir'e hasta taşıyan A.Ç. idaresindeki 50 DR 274 plakalı ambulans, buzlu yolda direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu devrildi.
Kazada, hasta yakını hafif yaralandı.
Hasta ve yakını, olay yerine gelen sağlık ekibince Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Devrilen ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
AA / Behçet Alkan - Güncel