Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi tutuklandı

Evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edildi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi. Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi. 2 defa gözaltı süresi uzatılan Bozkır, örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı.

Necip Hablemitoğlu

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Necip Hablemitoğlu, 28 Kasım 1954'te Ankara'da doğdu. Evli ve iki kız çocuk babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yaptı. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürüttü ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol aldı. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

NURİ GÖKHAN BOZKIR KİMDİR?

Nuri Gökhan Bozkır, 18 aralık 2000'de katledilen Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi olarak biliniyor. 1998'de teslim olan Şemdin Sakık'ı, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getiren TİM'in üyelerinden olduğu ileri sürülüyor. Bozkır'ın adı, üst düzey kamu çalışanlarının yer aldığı 'Sauna Çetesi' içinde de geçiyor. TSK'dan ihraç edilen, kirli ilişkileri ve silah ticareti ile gündeme gelen Bozkır, hakkında iddianame düzenlenmişken, devlet ile ilişkilerini ve ticari ortaklığını devam ettirmekteydi. 2016'da Afyon, Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016/38 dosya numarası ile hakkında "Fabrikasyon patlayıcı kaçakçılığı" gerekçesi ile soruşturma hazırlandı. Gökhan Nuri Bozkır, bu soruşturmanın ardından yurt dışına kaçtı. Ukrayna ve Kırgızistan'da yer almaya başladı.