Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
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Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde

Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?' sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: NATO Zirvesi'nin sona ermesinin ardından ilk açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt veren Stoltenberg, "NATO ve müttefikleri Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumaya devam edecek, bunu tartıştık. Türkiye'nin önerisi var. Tam olarak somut bir şekilde bu nasıl yapılacak bunu tartıştık" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmelerin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşmalarından öne çıkanlar:

Rusya'yla da Euro Atlantik bölgesinde askeri olarak bulunduğunu görüyoruz. Çin'in uluslararası yükümlülüklerini getirerek bulunması bizim amacımız.

Aynı zamanda AB ile ilişkilerimizi güçlendirmek amacı güdüyoruz. 6 kapasiteyi oluşturmayı güçlendireceğiz. Yedinci olarak liderler ilk kez güvenlik etkisini ele alacaklar iklim değişikliğinin. Düzenli değerlendirmeler yapacağız. İklim değişikliğinin bizim misyon ve faaliyetlerimiz üzerindeki etkisine bakacağız.

2050'DE SIFIR EMİSYON AMACI

Burada amacımız sera gazını değerlendirmek olacak. Tüm müttefikler askeri misyonlarını azaltma kararı aldılar. NATO için somut adımlar belirledik. Amacımız net sıfır emisyonunu sağlayabilmek 2050 itibariyle. Kanada'ya teşekkür etmek istiyorum iklim ve güvenlik konusunda.

NATO'nun bir sonraki stratejik konsept kavramını belirledik. Burada değerlerimizi bir kez daha güçlendiriyoruz. NATO'nun gündemine bakacak olursak, hedeflerimiz yüksek seviyede, yönümüz net. Gelecekte müttefiklik olarak yapacağımız nelerdir?

NATO'YA DAHA FAZLA YATIRIM

Bu yıl 7. kez Avrupa müttefikleri ve Kanada'da harcamalarımızı artırıyoruz. 2014'den bu yana yüksek harcamalar yapıldı. Yeni yetkinliklere, NATO misyonuna yatırımlar yapıyoruz. Bütün bunlar ittifakta eşit yük anlamına geliyor. Müttefikler aynı zamanda daha fazla NATO'ya yatırım yapma kararı aldılar.

Bu yıl 7. kez Avrupa müttefikleri ve Kanada'da harcamalarımızı artırıyoruz. 2014'den bu yana yüksek harcamalar yapıldı. Yeni yetkinliklere, NATO misyonuna yatırımlar yapıyoruz. Bütün bunlar ittifakta eşit yük anlamına geliyor. Müttefikler aynı zamanda daha fazla NATO'ya yatırım yapma kararı aldılar.

Kaynaklarımızı arttıracağız. Hem askeri, sivil, altyapı bütçelerimizi artıracağız. Daha fazla ortak eğitim gerçekleştireceğiz. Siber savunmada daha güçlü hale geleceğiz. Liderler ortak kararlar aldılar ittifakı daha güçlü hale getirebilmek için. Yeni operasyonel alanlarda da, siber güvenlik alanında da aldığımız kararlar var. Müttefikler siber savunma konusunda mutabık kaldılar.

NATO kendisini savunmaya kararlıdır mümkün mertebe verimli biçimde. Bunu her alanda geliştireceğiz. Stratejik bir sistem kuruldu, bunun için de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. NATO bayrağı altında hizmet gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Afganistan'la dayanışmayı sürdüreceğiz. Eğitim ve finansmanı Afgan güçlerine vermeyi sürdüreceğiz. Amacımız NATO'yu rekabetçi dünyada daha güçlü hale getirebilmek.

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR"

NATO Genel Sekreteri'nin "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuyla ilgili şöyle konuştu:

Her zaman amacımız askeri bütçeyi güçlendirebilmek. Bugünkü kararlara bakacak olursak amacımız güçlendirmekti. Bizim için kilit konu bu. NATO'da sivil, altyapı ve askeri bütçe önemli. Bir başka karar da tüm bütçelerde bizim yüksek seviyede hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için ek fonlara ihtiyacımız var. Burada daha fazla eğitim, iyi komuta kontrolü, daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Sivil bütçede ortaklarımız olması gerekiyor. Ortaklarımızı destekleyeceğiz. Bu NATO gündemini ortaya koymakta. Bizim müttefikliğimizi, ittifakı nasıl güçlendirebileceğimize bakmamız. Birlikte daha fazla yatırım yaparsak bu önemli olacaktır. Bugün üç bütçede de mutabakata vardık. Biz NATO olarak şimdi Afganistan'da Kabil'deki havaalanını nasıl çalıştıracağız ona bakıyoruz. Bu çabalarda Türkiye kilit bir rol oynuyor tabii ki. Aslında nasıl yapacağımız üzerinde çalışıyoruz. NATO'nun kararlılığın yüksek seviyede olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde - Haberler
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