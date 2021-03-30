Son dakika... NATO'dan Rus savaş uçaklarına önleme
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Son dakika... NATO'dan Rus savaş uçaklarına önleme

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Son dakika... NATO'dan Rus savaş uçaklarına önleme

Son dakika haberler... NATO'ya bağlı savaş uçaklarının, Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde Rusya'ya ait savaş uçaklarının "olağan dışı faaliyetlerine karşı" 10 kez havalandığı ve bunlara karşı 6 kez önleme yaptığı bildirildi.

NATO'ya bağlı savaş uçaklarının, Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde Rusya'ya ait savaş uçaklarının "olağan dışı faaliyetlerine karşı" 10 kez havalandığı ve bunlara karşı 6 kez önleme yaptığı bildirildi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bombardıman ve savaş uçaklarının "alışılmadık" uçuşlarının tespit edilmesi üzerine pazartesi günü NATO uçakları 10 kez havalandı.

Rus askeri uçaklarından 6 farklı gruba ittifakın hava sahası yakınında 6 saatten kısa sürede önlemeler yapıldı.

Önlemeler Norveç kıyılarında Rus Tu-95 tipi iki bombardıman uçağı ile Tu-160 tipi uçaklara karşı Norveç F-16'ları tarafından yapıldı. Bu sırada Belçika ve İngiltere'ye ait Typhoon ve F-16 uçakları da havalandı.

Karadeniz üzerinde ise 3 Rus askeri uçağının NATO radarlarınca tespit edilmesi üzerine Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'a ait savaş uçakları havalandı. Söz konusu uçaklar, Rus uçaklarını bölgeyi terk edene kadar takip etti.

İtalya'ya ait savaş uçakları da Baltık Denizi'nde Kaliningrad civarında uçan ve savaş uçaklarının eşlik ettiği Rus Il-38 tipi deniz devriye uçağına önleme yaptı.

Açıklamada, Rus askeri uçaklarının genellikle pozisyonlarını ve yüksekliklerini gösteren alıcı-verici kodunu iletmediği, uçuş planı sunmadığı, hava trafik kontrolörleriyle iletişim kurmadığı ve böylece sivil uçaklara tehlike arz ettiği bildirildi.

Önleme yapılan Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmediği ifade edilen açıklamada, önlemelerin güvenli ve rutin biçimde gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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