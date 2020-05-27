Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
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Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi

Son dakika: Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ile Elon Musk'un sahip olduğu SpaceX şirketinin ortaklaşa olarak düzenleyeceği uzay seferi fırlatmaya 15 dakika kala hava muhalefeti nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gününe ertelendi. Sefer SpaceX'in ilk NASA'nın ise 9 yıl sonraki ilk insanlı uzay seferi olduğu için önemliydi.

27.05.2020 23:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:56

NASA ve SpaceX'in birlikte hareket edeceği ilk uzay seferi olması nedeniyle öne çıkan ve Türkiye saatiyle bu akşam 23.30'da yapılması planlanan fırlatma hava muhalefeti nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi Türkiye saatiyle 22.22'ye ertelendi.

NASA VE SPACEX İÇİN AYRI AYRI BİR İLK

SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak fırlatma, aynı zamanda NASA'nın 2011'de Space Shuttle programını sonlandırmasından bu yana ABD'nin ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor. Bu fırlatma, aynı zamanda ilk kez bir özel şirket tarafından uzaya insan gönderilmesi olarak öne çıkıyor.

Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi

HORTUM UYARISI YAPILMIŞTI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) geçtiğimiz saatlerde Florida eyaletindeki Brevard County için hortum uyarısında bulunmuştu. Fırtınalar, belli durumlarda roketlerle etkileşime geçebilecek miktarda elektrik yüküne sahip olabiliyor.

NASA'NIN KAPSÜLÜNÜ ELON MUSK'IN ROKETİ UZAYA TAŞIYACAKTI

ABD'li astronotlar Doug Hurley ile Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek olan Crew Dragon isimli kapsül, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Musk'ın şirketi tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle fırlatılacaktı.

Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi

NASA, SPACEX'E 3,1 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPTI

Söz konusu kapsülün başarıyla yolculuğunu tamamlaması, uzay yolculuğunun daha uygun fiyatlı olması için yapılan çalışmalar açısından da dönüm noktası olacak.

Yolculukta yer alacak astronotlardan 53 yaşındaki Hurley, "Bob ile birlikte beş yıldır bu programa hazırlanıyoruz" dedi.

Uzay yolculuklarını ticarileştirmeyi teşvik etmek isteyen NASA, uzay kapsülü yapımı için SpaceX'e 3,1 milyar dolar, Boeing'e 4,5 milyar dolar vermişti. Boeing'in CST-100 Starliner kapsülünü 2021'e kadar fırlatması beklenmiyor.

SpaceX, Crew Dragon kapsülünü astronotsuz olarak geçen yıl başarıyla uzay istasyonuna fırlatmıştı.

Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi

Dünya Manşet

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