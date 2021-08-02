Son dakika! NALLIHAN KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN
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Son dakika! NALLIHAN KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN

Son dakika! NALLIHAN KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre NALLIHAN KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN Ankara nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kuş Cenneti Akçabayır Mevkiinde ağaçlık alanda yangın devam ediyor.

NALLIHAN KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN 

Ankara nın Nallıhan ilçesinde bulunan  Kuş Cenneti Akçabayır Mevkiinde ağaçlık alanda yangın devam ediyor. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi, Beypazarı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Nallıhan ve Beypazarı Orman İşletme ekipleri müdahale ediyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Nallıhan Kuş Cennetinde ki ağaçlık alanda kuşların yuvalarının bulunması herkesi tedirgin ederken yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katlıyor.

Ankara büyükşehir belediyesi yaptığı açıklamada, "Nallıhan Kuş Cenneti'nde akşam saatlerinde sazlık ve söğütlük alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimizin söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince de destek verilmektedir" ifadelerine yer verdi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

ANKARA- DHA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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