Son Dakika | Mut Kaymakamı Erdoğan, ilçede Kovid-19 tedbirlerini denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Mut Kaymakamı Erdoğan, ilçede Kovid-19 tedbirlerini denetledi

14.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:40
Son Dakika | Mut Kaymakamı Erdoğan, ilçede Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Son dakika gelişmesine göre Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini denetledi.

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini denetledi.

Erdoğan, ilçede faaliyet gösteren bazı iş yerlerinin ve araçlarla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kaymakam Erdoğan, yaptığı açıklamada ilçede vatandaşların sağduyulu ve anlayışlı bir yaklaşım ile tedbirlere uyduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Şehit Milli İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Mut Kaymakamı Erdoğan, ilçede Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 15:40:33. #1.14#
title