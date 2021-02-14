Son Dakika | Mut Kaymakamı Erdoğan, ilçede Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini denetledi.

Erdoğan, ilçede faaliyet gösteren bazı iş yerlerinin ve araçlarla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kaymakam Erdoğan, yaptığı açıklamada ilçede vatandaşların sağduyulu ve anlayışlı bir yaklaşım ile tedbirlere uyduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler