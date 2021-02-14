Son Dakika | Mut Kaymakamı Erdoğan, ilçede Kovid-19 tedbirlerini denetledi
14.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:40
Son dakika gelişmesine göre Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini denetledi.
Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini denetledi.
Erdoğan, ilçede faaliyet gösteren bazı iş yerlerinin ve araçlarla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
Kaymakam Erdoğan, yaptığı açıklamada ilçede vatandaşların sağduyulu ve anlayışlı bir yaklaşım ile tedbirlere uyduklarını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler