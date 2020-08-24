Muş'ta binanın teras katında çıkan yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti Muş'ta bir binanın tras katında henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında, 15 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti. Evde bulunan bir kişiyse ağır yaralandı.

Muş'ta bir binanın teras katında çıkan yangında 15 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybederken, evde bulunan bir kişi de ağır yaralandı. Muş merkezde yer alan Sunay Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenlerle gece saatlerinde yangın çıktı.

İKİZ KARDEŞLER KURTARILAMADI

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, evin kapısını kırarak yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, evde bulunan ikiz kardeşler Rabia ve Medine Şavluk (15) hayatını kaybetti. Evde bulunan bir diğer kişi olan Belinay İmenç (15) ise ağır yaralandı. Ekipler tarafından evden çıkarılan İmenç, Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, ikiz kardeşlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

Yangınının neden çıktığıyla ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA