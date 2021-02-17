Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Son dakika! Katıldıkları bir programdaki söylemleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın 2. celsesi bugün görüldü.

Duruşmada hakkında zorla getirilme kararı çıkan Müjdat Gezen hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında verilen savcılık mütaalasında sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4'er yıldan 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

"HADDİNİ BİL HAKARET DEĞİLDİR"

Duruşmaya önceki oturum katılmayan Müjdat Gezen davanın bugün görülen oturumu için adliyeye geldi. Gezen, Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Müjdat Gezen'in savunması şöyle: "Ben kronik rahatsızlıklar yaşıyorum. 11 aydır rahatsızım. 'Haddini bil' demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi. Ayrıca sözlükte'Haddini bil' kelimesi de hakaret olarak geçmemektedir. Değerini bilmek anlamına gelmektedir. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederim"

Gezen'in avukatı Fuat Selvi, müvekkilinin söylediği sözde hakaret suçunun unsurlarının bulunmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi. Metin Akpınar'ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar, "Sözlerin tümü dikkate alındığında hakaret yoktur. Eleştiri vardır. Müvekkilimin beraatini istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu, sanıkların cezalandırılması talep edildi. Duruşmada, daha sonra Cumhuriyet Savcısı Gökhan Bakaner esas hakkındaki mütalaasını sundu.

ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müjdat Gezen'in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ HEDEF GÖSTERİLMEMİŞTİR"

Daha önceki duruşmada savunma yapan Metin Akpınar şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben benliğim, kimliğim, kişiliğim ve karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşıma geldim. Bunun 60 senesi toplumun refahına ayrılmıştır. Katıldığım televizyon programında söylediğim sözler baskı altında olmadan, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Ben o sözleri silah altında, zorla söylemedim. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim. O sözlerde Sayın Cumhurbaşkanımız hedef gösterilmemiştir, bir durum tespitidir"

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Müjdat Gezen ise sağlık sorunlarını mazeret göstererek katılmamıştı.