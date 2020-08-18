Son dakika! MUĞLA Köpeğin traktör motor kaputu üzerindeki yolculuğu kamerada Son dakika haberleri... Köpeğin traktör motor kaputu üzerindeki yolculuğu kameradaMUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, seyir halindeki bir traktörün motor bölümü üzerinde yolculuk yapan köpek görenleri şaşırttı.

Köpeğin traktör motor kaputu üzerindeki yolculuğu kamerada

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, seyir halindeki bir traktörün motor bölümü üzerinde yolculuk yapan köpek görenleri şaşırttı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Birimi'nde görevli Abdurrahman D.'nin kullandığı traktörün motor kaputu üzerine dün, çıkarak yolculuk yapan köpek, şaşkınlık yarattı. Arkasında ilaçlama makinesi takılı olan Ortaca Belediyesi'ne ait traktörün üzerinde rüzgarla serinleyerek yolculuk yapan köpek ilgi odağı oldu. Çevredekiler, cep telefonları ile sevimli köpeği görüntüledi. Köpeğin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri çok sayıda kişi tarafından izlendi. Köpeğin tüyleri yolculuk sırasında rüzgarla adete dans ederken, sevimli hayvanın kendisini görüntüleyenlere adeta poz vermesi tebessüm ettirdi.

Kaynak: DHA