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Son dakika... Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında araç içerisinde kalan uzman çavuş yanarak can verdi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında araç içerisinde kalan uzman çavuş yanarak can verdi.

Kaza, Muğla-Fethiye karayolu Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 JZ 488 plakalı araç ile 34 BBU 586 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki araç da yanmaya başladı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ticari araçtaki sürücü yaralı olarak araçtan çıkarken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı bağlı Komando Taburu'nda görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş Çetin Torun, araç içerisinde yanarak hayatını kaybetti. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika... Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

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