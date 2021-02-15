Son Dakika! Müge Anlı İkranur Tirsi katili bulundu! İkranur Tirsi'yi amcası mı öldürdü? İkranur neden öldü?

Müge Anlı, 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin kaybolmasından 3 gün sonra evlerine 7 kilometre uzaklıkta bir dereden cansız bedenine ulaşılmasının ardından araştırmalarına soluksuz devam ediyordu. Bugünkü programda bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Son Dakika! Müge Anlı İkranur Tirsi katili bulundu! İkranur Tirsi'yi amcası mı öldürdü?

İknranur Tirsi neden öldü? İkranur'un katili kim? gibi soruları uzun zamandır merakla araştırılıyordu. Daha 7 yaşındaki küçük İkranur Tirsi, 27 Haziran'da evlerinin yakınında büyükbaş hayvan otlatmaya gitmişti ve geri gelmedi. Küçük kızın cansız bedeni, 3 gün sonra evlerine 7 kilometre uzaklıkta bir derede bulundu. Bu bir cinayet mi, yoksa küçük kız dereye düşerek mi öldü, uzun zaman Müge Anlı'nın programında araştırılıyordu. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli arasında en çok İkranur'un halası Sevgi T. (20) ve İkranur'un 14 yaşındaki amcası şüphe çekiyordu. Bugün son dakika gelişmesiyle katil bulundu!

İKRANUR TİRSİ NEDEN ÖLDÜ, KATİLİ KİM?

27 Haziran'da Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçeye otlatmaya giden 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni 3 gün sonra derede bulunmuştu. Uzun süreli soruşturmalar sonucunda, geçtiğimiz Cuma, İkranur'un amcası, İkranur halası ve dedesinin de bulunduğu Tirsi ailesinden 7 kişi göz altına alındı. Şüpheliler arasında İkranur amcası S.T. (14) ve İkranur halası A.T. (20) adliyeye sevk edildi. küçük kızın bedeninde herhangi travmatik bir bulguya rastlanmadı.

İKRANUR'U AMCASI ÖLDÜRDÜ!

Tüm araştırmalar ve soru işaretleri dönerken programda bir son dakika gelişmesi meydana geldi! İkranur'un amcası S.T. (14) cinayeti işlediğini itiraf etti. Cinayet zamanı henüz 13 yaşında olan amca, tutuklandı ve adliyeye sevk edildi. Ayrıca İkranur halası Sevgi T. (20) de olaya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle tutuklanarak sevk edildi. Henüz küçük kızın öldürülme nedeni bilinmese de, görmemesi gereken bir şeye şahitlik etmiş olma ihtimali programda söz konusu oldu.