Son dakika! Mudanya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika! Mudanya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel
Son dakika! Mudanya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Mudanya ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Mudanya ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudanya'nın Demirhane mevkisinde meydana gelen kazada, M.A. yönetimindeki 16 ACA 85 plakalı ticari araç ile E.G. yönetimindeki 16 V 5259 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan M.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Müşahede altına alınan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken diğer sürücü E.G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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