Mubariz Gurbanoğlu'nun Örgüt Üyeliği Davası'nda tutukluluğunun devamına karar verildi
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Mubariz Gurbanoğlu'nun Örgüt Üyeliği Davası'nda tutukluluğunun devamına karar verildi

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Mubariz Gurbanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mubariz Gurbanoğlu'nun Örgüt Üyeliği Davası'nda tutukluluğunun devamına karar verildi
15.09.2020 19:37 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:42
FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Mubariz Gurbanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun 20 yıllık sekreteri Natalia Aliyeva mahkemede tanık olarak dinlendi. Aliyeva ifadesinde, "Ben 30 Ağustos 2000 yılından beridir Mubariz Bey'in yanında çalışıyorum. 15 Temmuz günü birlikteydik. Mubariz Bey, bana 'Ahmet Hamdi Vural ile ilgili ne varsa yok et' dedi. Vural holdinge sık sık gelirdi. Sık sık toplantılar yapılırdı. Holdingde Mubariz Bey'in odasında bulunan bir kitaba baktığımda içerisinde el yazısıyla 'Sen bize lazımsın' yazıyordu. Altında ise Gülen imzası bulunuyordu. Mubariz Bey bana para vererek bunu saklamamı çok önemli olduğunu söyledi. Verdiği bir dolardı. Parayı savcılığa teslim ettim" dedi. Duruşmada dört kişi daha tanık olarak dinlendi.

9 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ara kararında Gurbanoğlu'nun tahliye talebini reddederek tutukluluğunun devamına karar verdi. Savunmasında ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve 60 gündür serumla yaşadığını söyleyen Gurbanoğlu'nun sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine de karar verildi. Duruşma, 9 Aralık'a ertelendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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