Son dakika! Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı
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Kocatepe camisi
Muammer Sun'un cenazesi
Muammer Sun'un aile yakınları
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün cenaze alanına gelmesi
Röportajlar
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün konuşması
Helallik alınması, cenaze namazının kılınması
Muammer Sun'un cenazesinin cenaze aracına götürülmesi ANKARA - 89 yaşında hayatını kaybeden besteci ve eğitimci Prof. Dr. Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey