Son dakika! Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika! Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı

18.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:23

Son dakika haberlerine göre Kocatepe camisi Muammer Sun'un cenazesi Muammer Sun'un aile yakınları CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün cenaze alanına gelmesi Röportajlar CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün konuşması Helallik alınması, cenaze namazının kılınması Muammer Sun'un cenazesinin cenaze aracına götürülmesi ANKARA...

Kocatepe camisi

Muammer Sun'un cenazesi

Muammer Sun'un aile yakınları

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün cenaze alanına gelmesi

Röportajlar

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün konuşması

Helallik alınması, cenaze namazının kılınması

Muammer Sun'un cenazesinin cenaze aracına götürülmesi ANKARA - 89 yaşında hayatını kaybeden besteci ve eğitimci Prof. Dr. Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika! Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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