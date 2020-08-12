Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.08.2020 22:00 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:04

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." denildi.

Görütü dökümü:

MSB tarafından paylaşılan görüntü

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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

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