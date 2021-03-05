Son Dakika: MSB: Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, kaza kırım olayının olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği belirtildi.