Son Dakika: MSB: Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika: MSB: Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

05.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:41

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, kaza kırım olayının olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

MSB, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: MSB: Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Meral Akşener Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Hakan Yılmaz
Spor Arda Turan Mesut Özil Mustafa Yumlu Emre Taşdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: MSB: Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 18:40:56. #1.14#
title