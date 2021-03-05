Son Dakika: MSB: Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, kaza kırım olayının olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği belirtildi.
MSB, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir" açıklamasını yaptı.