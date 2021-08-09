Son dakika! Motosikletiyle kaza yapan sürücü ölü bulundu
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Son dakika! Motosikletiyle kaza yapan sürücü ölü bulundu

Son dakika! Motosikletiyle kaza yapan sürücü ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletiyle kaza yaptığı tahmin edilen Savaş Bilgiç, (45) yol kenarında ölü bulundu.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletiyle kaza yaptığı tahmin edilen Savaş Bilgiç, (45) yol kenarında ölü bulundu.

Lüleburgaz ilçesinde dün gece evinden işe gitmek için motosikletiyle yola çıkan evli ve 1 kız çocuğu babası Savaş Bilgiç, sabah saatlerinde aynı fabrikada çalışan işçiler tarafından Tatarköy mevkisinde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, devrilen motosikletin yanında yatan Bilgiç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savaş Bilgiç'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza yapıp yaşamını yitirdiği tahmin edilen Bilgiç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kırklareli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran

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