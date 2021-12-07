Son Dakika | MOTOSİKLETİN CİPE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavşakta cipe çarpan motosikletin sürücüsü Murat Karakoç (29), ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru gelen Murat Karakoç yönetimindeki 16 AOK 594 plakalı motosiklet, kavşaktan yola çıkan Nurten Ekinci (47) yönetimindeki 16 NE 505 plakalı cipe yandan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Murat Karakoç yaralandı. Karakoç, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat Karakoç'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından şok yaşayan cip sürücüsü Nurten Ekinci'yi ailesi teselli etti.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.