Motokuryenin ölümüne neden olan sürücü tekrar gözaltında

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Ramazan EĞRİ/ ÜSKÜDAR'da geçen pazar hafif ticari araç cadde üzerinde bulunan bir motokuryeye çarpmış, motosikletli olay yerinde hayatını kaybederken sürücü, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Ramazan EĞRİ/ ÜSKÜDAR'da geçen pazar hafif ticari araç cadde üzerinde bulunan bir motokuryeye çarpmış, motosikletli olay yerinde hayatını kaybederken sürücü, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Savcılığın itirazı üzerine araç sürücüsü yeniden gözaltına alındı.

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde geçen pazar meydana gelen olayda hafif ticari araç, cadde üzerinde iş yerine evrak götürdükten sonra motosikletine giden Serdar Gökhan Bedir'e çarpmış, motosikletli olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda olay yerinden kaçan aracın plakasını tespit ederek sürücü O.E ve araçta bulunan A.K, E.D., M.E., ve İ.E.'yi gözaltına aldı.

Ayrıca A.K. isimli kadın şüphelinin, ifadesinde olay günü sahilde alkol aldıklarını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, şüphelilerden sürücü O.E ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bedir'in ölümüne sebebiyet veren sürücü savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı