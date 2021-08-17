Son dakika! Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü: 3 ölü
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Son dakika! Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü: 3 ölü

Son dakika! Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Rusya'da İl-112V tipi askeri nakliye uçağının düştüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da İl-112V tipi askeri nakliye uçağının düştüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, İl-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi.

Kazanın eğitim uçuşu esnasında meydana geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, uçakta bulunan 3 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

OAK'nin çatı kuruluşu Rus savunma sanayisi şirketi Rostec'ten AA muhabirine yapılan açıklamada, kazanın nedenlerinin tespit edilmesine ilişkin uluslararası uzmanların da yer aldığı bir uluslararası soruşturma komisyonunun oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın test çalışmalarının yürütüldüğü deneysel bir model olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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