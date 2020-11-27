Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Şişli'de yürüdüğü sırada bir inşaattan başına kum dolu mukavva karton düşmüş ve yaralanan modacının şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ancak Saraçoğlu ve sanık duruşmaya katılmayınca haklarında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Gülşah Saraçoğlu'nun şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında ifade veren 33 yaşındaki inşaat sorumlusu Cihan Sarı, o saatte herhangi bir çalışma olmadığını söyleyerek "İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadık. Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada Gülşah Saraçoğlu'na denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur" demişti.

SANIĞIN TAM KUSURLU OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumundan alınan raporda Gülşah Saraçoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı ve şüpheli Cihan Sarı'nın olayda, 1. derecede asli tam kusurlu olduğu belirtilmişti. Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasına 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Cihan Sarı ve Gülşah Saraçoğlu katılmadı.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan müşteki Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı'nın bir sonraki celse 'zorla' getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Hürriyet