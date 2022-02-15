Son Dakika: "MİT mensubu haberleri" davası kapsamında bugün tutuklanan Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel öğle saatlerindeÇağlayan Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMİ NEDENİYLE SERBEST BIRAKILDILAR

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki gazetecinin serbest bırakıldığını duyurdu. Avukat Ersöz, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilen iki gazetecinin burada Kovid tedbirleri kapsamında tahliye edildiklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun bir dönem yöneticileri olduğu Odatv'de, Libya şehidi MİT mensubunun cenazesine dair bir haber yayınlandı. Haberde, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun cenazesinden bahsedilmiş ve MİT mensubunun kimliği ifşa edilmişti.