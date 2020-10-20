Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü

Son dakika! Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, PKK'nın Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal öldürüldü.

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan sınır ötesi operasyonlarda Kandil'e ağır bir darbe daha vuruldu. MİT ve TSK operasyonunda Kuzey Irak'ta bulunan Metina'nın sorumlusu olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Ahmet Bal, etkisiz hale getirildi.

BERABERİNDEKİLER DE ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgedeki yerelistihbarat ağı üzerinden "Dara Kato" kod adlı terörist Ahmet Bal'ın bazı PKKmensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağıyeri de teyit ederek harekete geçti. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen günlerde düzenlenenoperasyonda Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'İN TAKİBİNDEYDİ

MİT, 2018-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı veterörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal'ın özelgörevlendirmeyle bu yıl Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askerioperasyonlarına ilişkin bilgi topladığını tespit etti.

BİRÇOK EYLEME KATILMIŞ

2009'da PKK'ya katılan Ahmet Bal'ın 2015'e kadar yurt içi kırsalalanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı, 2018'de Suriye'yegeçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve teröristaktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, bu yılocak ayında sözde Metina istihbarat ve halkla ilişkiler sorumlusu olarakgörevlendirildiği ve Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlarınailişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.