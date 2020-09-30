Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı
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Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı

30.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:40

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasına yanıt verdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın kara propagandasından başka bir şey değil. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır" denildi.

Ermenistan'ın resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık iddiaları yalanlayarak, "Bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir" denildi.

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın 'Uçağımız düşürüldü' iddiasını yalanladı
Haber Yorumları (5)
ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: DIŞ BASIN ÇOK CİDDİYE ALMIŞA BENZİYOR. TÜRK SAVAŞ UÇAKLARININ AZERBAYCANDA OLDUĞU YAZILIYOR SURİYEDE DESTEKLEDİĞİMİZ ÇAPULCULARIN AZERBAYCANA GÖNDERİLDİĞİ YAZIYOR ÇOK YANLIŞ ŞEYLER BUNLAR TARAFSIZ KALMALIYIZ İKİ TARAFADA SİLAHLARI BIRAKIP SORUNLARI KONUŞARAK ÇÖZMELERİ KONUSUNDA ÇAĞRI YAPMALIYIZ.
Cevap Yaz 34 7 Yayından Kaldır
TMM: :)))
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HASAN AKDEMİR (KAFA TOHTORU ): Ermenistan öyle bir şokta ki yanıp kararmış bir asker cesedi görseler Nijerya bize karşı savaşıyor diye vidyosunu yayınlayacaklar.
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