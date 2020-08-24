Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanında tatbikat icra edeceğini açıklayan Yunanistan'a tepki gösterdi. Bakan Akar, "Yunanistan'ın bu kararı iyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede tatbikat icra edeceğini açıklayan Yunanistan'a tepki gösterdi. Bakan Akar, Yunanistan'ın söz konusu hamlesini, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi.

"FAALİYETLERİMİZDE HAKLIYIZ"

Deniz Kuvvetlerinin Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Bakan Akar, "Ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar. Faaliyetlerimizde haklıyız. Onun için de kararlı ve azimliyiz. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.