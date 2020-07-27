Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin Mut'ta 4 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan trafik kazasında yapılan ilk araştırmalar sonucu otobüste yaşanan teknik arıza nedeniyle frenlerin boşaldığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini ifade etti.

Sabah saatlerinde KKTC'ye gidecek askerleri taşıyan bir yolcu otobüsünün Mersin'in Mut ilçesinde devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit olmuştu. Kaza sonrası olay yerine giderek açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "İlk aldığımız bilgilere göre frende teknik bir arıza meydana geldiği bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ŞOFÖRÜN SOĞUKKANLI DAVRANDIĞI YÖNÜNDE BİLGİLER VAR"

"Bu dönemde TSK'nın çok çeşitli intikalleri var. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın tecrübesiyle planlama yapılmakta ve icra edilmekte. Manisa'dan hareket etti, Afyonkarahisar'da mola verdiler. Konya'da ikinci kez mola verdiler. Bu çerçevede intikal devam ederken 07.20'de bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre frende teknik bir arıza meydana geldiği bilgisini aldık. İdari ve adli anlamda faaliyetler sürdürülmekte. Çalışma sonucunda olayın nasıl olduğunu anlayacağız. Otobüs şoförünün soğukkanlı bir şekilde davrandığı, herkesi uyardığı yönünde bilgiler var. Acımız büyük. Bu kadar önem verdiğimiz, tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi bizi üzmüştür."

Yaralılarımızın arasında 4 kişi entübe (solunum cihazına bağlı) durumda. 2'sinin boynunda problem var. Birinin kafasında ve göğsünde travma diğer askerimizin ise kafasında travma var. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız yoğun bir gayret içerisinde."