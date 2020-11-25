Son Dakika! MGK Bildirisi yayımlandı: İrini Harekatı'na karşı gerekli adımlar atılacak
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Son Dakika! MGK Bildirisi yayımlandı: İrini Harekatı'na karşı gerekli adımlar atılacak

25.11.2020 20:32 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:45

Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 4 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, İrini Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 4 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrası MGK Bildirisi yayımlandı.

"İRİNİ HAREKATI'NA KARŞI GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

MGK'dan yayınlanan bildiride, "Kardeş Azerbaycan'ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. İrini Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi." ifadeleri kullanıldı.

"TERÖR KORİDORUNA KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahalenin kınandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi.

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"Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden dayatmalar hiçbir zaman kabul görmeyecektir.

Etkisini giderek artıran koronavirüs salgınının önüne geçmek için geliştirilen aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin siyasi ve ticari hırslara kurban edilmeyerek tüm insanlığın hizmetine adil ve erişilebilir şekilde sunulması gerektiğinin altı önemle çizildi.

Ülkenin güney sınırlarında bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edildi."

Son Dakika! MGK Bildirisi yayımlandı: İrini Harekatı'na karşı gerekli adımlar atılacak

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