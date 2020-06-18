Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yıl sonu karnelerini e-okul üzerinden öğrencilerin erişimine açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada; lise kademesindeki öğrencilerin diplomalarını ve talep etmeleri halinde 'takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı' belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerini duyurmuştu.