Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız
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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini Mahmut Özer'e devretti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı ilk açıklamada, "Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, artık kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok" dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

ZİYA SELÇUK, BAKAN ÖZER'E BAŞARILAR DİLEDİ

Kararın yayımlanmasının ardından bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Devir teslim töreninde konuşan Ziya Selçuk, "Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz 10 Temmuz 2018'de başladığım MEB görevi nihayetlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum." dedi.

''EYLÜL'DE OKULLARI AÇMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ''

Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer ise yaptığı ilk açıklamada ''Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, artık kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok'' ifadelerine yer verdi.

Özer'in açıklamasından satır başları;

''Son yıllarda Türkiye'de eğitim kalitesinde iyileşmeler yaşanmıştır. Bu zor görevi sayın bakanımızdan devir alırken en büyük avantajım beraber çalışmış olmamızdır. En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum.''

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız - Haberler
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