Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
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Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrası okullar için verilen son kararla ilgili açıklama yaptı. Okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını belirten Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de kademeli olarak başlayacak" dedi.

12.08.2020 20:34 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:19

Koronavirüs Bilim Kurulu bu kez 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı için toplandı. Toplantının ardından tavsiye kararlarını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, "Yüz yüze eğitim en az 1 ay ertelenmeli" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim modeliyle 2020-2021 eğitim ve öğretim sezonunun başlayacağını belirterek, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de kademeli olarak geçileceğini ifade etti.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK"

Bakan Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından okullar için verilen son kararla ilgili açıklama yaptı. "2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak" diyen Bakan Selçuk, "Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER İÇİN KILAVUZLAR HAZIRLANDI

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartların kılavuz çerçevesinde belirlendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz" dedi.

"İKİ BİN DENETMEN ŞU AN SAHADA"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin teneffüste neler yapacağı konusunda hazırlanan kılavuzun yakın zamanda açıklanacağını belirterek, "Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar" diye konuştu.

Bakan Selçuk konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilelerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodları marifetiyle kontrol altında tutulacak.

"İHTİYAÇ KALEMLERİ TEK TEK ÇIKARILDI"

Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık."

BAKAN KOCA: YÜZ YÜZE EĞİTİM EN AZ 1 AY DAHA BAŞLAMAMALI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından okulların başlamasıyla ilgili önerisini paylaştı. Yüz yüze eğitimin en az 1 ay daha başlamaması gerektiğini ifade eden Bakan Koca, "Gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde" dedi.

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Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi

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Haber Yorumları (29)
SERVİSÇİ: Kimse servisçiden bahsetmedi. Yardım bile etmedi. Ancak kapatın okulları. Bizii perişan ettiniz. Kimse halimizi bile sormadı...
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BİRÇALIŞAN: Dershaneler kreşler neden Açık. Onları da kapatın
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
HOCA: Öğretmenler çok yattı.
Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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