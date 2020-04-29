Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
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Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini ve okulların o tarihe kadar kapalı olacağını açıkladı.

Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
29.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:30

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce koronavirüs salgını sebebiyle 31 Nisan'a kadar kapatılması kararlaştırılan okulların 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını açıkladı. Bu süreçte öğrenciler, EBA TV üzerinden uzaktan eğitime devam edecek.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ülkemiz koronavirüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

"UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK"

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları.

EBA AKADEMİK DESTEK PLATFORMUNA 1 MİLYON KAYIT

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var.EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.

TELAFİ EĞİTİMLERİ

Bakanlık olarak telafi eğitimlerinin sürecini tamamladık. Salgınla mücadele bizlere yeni tecrübeler kazandırdı. Meslek liselerini güçlendirme gayreti içindeyiz. AR-GE çalışmaları meslek liselerindeki bu süreçte önemini gösterdi. Öğrencilerimizin bu geçici durumda bol bol kitap okuyarak zaman geçirmelerini tavsiye ediyorum."

SORU-CEVAP KISMI

Bakan Selçuk açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soru-cevap kısmından özet:

Merkezi sınav tarihinin değişikliği ile ilgili öngörünüz var mı?

LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.

Telafi eğitime ilişkin takvim netleşti mi?

Takvim değişken. Durum değiştikçe takvimi de değiştiriyoruz. Telafi eğitiminin her yaş grubu için her bölge için ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğu bir dönemi yaşıyoruz.

Sınıf geçme ile ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz?

Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.

Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

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